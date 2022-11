Charlotte Fry is FEI Best Athlete

Charlotte Fry is in Kaapstad benoemd tot Peden Bloodstock FEI Best Athlete. Voor de Britse stalamazone van Gertjan en Anne van Olst de kroon op een al gouden jaar. Op de Wereldkampioenschappen in Herning veroverde Fry individueel goud in de Grand Prix Spécial en in de kür en op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo kreeg ze het goud omgehangen voor haar optreden met de zevenjarige Kjento.

“Om de Best Athlete van 2022 te zijn is heel gek. Ik kan het nog steeds niet helemaal bevatten en weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen, maar het is geweldig. De mensen die ik het meest moet bedanken voor al mijn successen tot nu toe, zijn Anne en Gertjan van Olst. Zij geven me de meest geweldige kansen en laten me dagelijks paarden als Glamourdale rijden. En natuurlijk mijn hele team, sponsors en mijn familie thuis, die ik moest achterlaten toen ik naar Nederland verhuisde, en uiteraard iedereen die op me gestemd heeft”, aldus Fry.

Bron: FEI