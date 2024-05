De Vos: ‘We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het voorbestaan van onze sport’

FEI-voorzitter Ingmar De Vos sloot zijn openingsspeech op het Sports Forum 2024 af met de volgende woorden: “Een jaar geleden stonden topruiters tegenover me en zeiden: de echte welzijnsproblemen liggen niet bij ons, maar bij de recreatieruiters en ruiters in de basissport. De schandalen in de afgelopen maanden hebben laten zien dat de problemen niet uitsluitend in de basissport liggen."

En het is juist het paardenleed bij topruiters dat de aandacht van de media naar zich toetrekt. We zijn zo sterk als de zwakste schakel, het duurt jaren om een reputatie op te bouwen en een minuut om die reputatie om zeep te helpen. Dat is de situatie waar we nu staan en waarom we jullie support nodig hebben: dit gaat ons allemaal aan en we hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze sport.”

Gedurende de sessie werd duidelijk dat dit punt, zeker bij de oudere garde topruiters (François Mathy namens de IJRC en Michael Klimke namens de IDRC), nog niet geheel aangekomen is.

