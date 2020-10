Het grootste deel van het FEI-personeel op het kantoor in Lausanne is met deeltijdontslag gestuurd. Dit is één van de maatregelen die het FEI-bestuur moest nemen om de miljoenenverliezen, die de wereldpaardensportbond lijdt als gevolg van de coronacrisis, op te vangen.

In juni werd al bekend dat de FEI per direct moest bezuinigen. Toen al waren er in het lopende jaar 2020 zo’n 2000 FEI-wedstrijden gecanceld, wat voor de bond een miljoenenverlies betekent.

Bron: Horses.nl