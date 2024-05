Deze week… FEI durft (nog) niet op te staan tegen gevestigde orde

Op het FEI Sports Forum in Lausanne werd vorige week in de eerste (en belangrijkste) sessie het eindrapport van de ‘welzijnscommissie’ EEWB (Equine Ethics and Wellbeing Commission) gepresenteerd. Een rapport met zeer concrete aanbevelingen, die door de FEI zijn omgezet in zeer vage actiepunten. Die vaagheid lijkt vooral te maken te hebben met de huidige (en vorige) generatie topruiters en -trainers, die zich met hand en tand verzetten tegen veranderingen.

FEI-voorzitter Ingmar De Vos sloot zijn openingsspeech op het Sports Forum 2024 af met de volgende woorden: “Een jaar geleden stonden topruiters tegenover me en zeiden: de echte welzijnsproblemen liggen niet bij ons, maar bij de recreatieruiters en ruiters in de basissport. De schandalen in de afgelopen maanden hebben laten zien dat de problemen niet uitsluitend in de basissport liggen. En het is juist het paardenleed bij topruiters dat de aandacht van de media naar zich toetrekt. We zijn zo sterk als de zwakste schakel, het duurt jaren om een reputatie op te bouwen en een minuut om die reputatie om zeep te helpen. Dat is de situatie waar we nu staan en waarom we jullie support nodig hebben: dit gaat ons allemaal aan en we hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van onze sport.”

Gedurende de sessie werd duidelijk dat dit punt, zeker bij de oudere garde topruiters (François Mathy namens de IJRC en Michael Klimke namens de IDRC), nog niet aangekomen is.

Lees alles over het FEI Sports Forum 2024 in de Paardenkrant van deze week!

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Dressuurteam kristalliseert zich uit

Nicole Werner kondigde een paar weken geleden aan dat Edward Gal en Glock’s Total US (v. Totilas) de kortst mogelijke route nemen met het doel in Parijs uit te komen. Die route begon afgelopen weekend op Hippisch Centrum Exloo. Het ‘geheime wapen’ van Nederland scoorde 74,783% en 75,404% in respectievelijk de Grand Prix en de Grand Prix Spécial. Mooie scores waarmee de combinatie zich direct naar de top van Nederland katapulteerde, maar (nog) geen scores waarmee de door de KNHS gewenste teammedaille direct al binnen handbereik is. Maar wat niet is, kan nog komen.

Het officiële observatietraject moet nog beginnen (NK Dressuur eind mei en CHIO Rotterdam eind juni), maar ondertussen kristalliseert het Nederlandse dressuurteam zich al uit. Vijf combinaties scoorden in de afgelopen maanden in de range van 73-75% in de Grand Prix. Emmelie Scholtens met Indian Rock, Edward Gal met Glock’s Total US, Marlies van Baalen met Habibi DVB, Dinja van Liere met Hermès N.O.P. en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto jr.

Lees alles over Exloo en de terugkeer van Edward Gal in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Kathalijne Visser: ‘De FEI is op de goede weg’

Dr. Ir. Kathalijne Visser maakte deel uit van de Equine Ethics and Wellbeing Commission en deed samen met negen andere leden twee jaar onderzoek naar onder andere de ‘social license’ van de paardensport en hoe welzijn meer gewaarborgd kan worden bij (top)sport met paarden. Het werk zit er inmiddels op en nu moet de FEI de aanbevelingen van de commissie om gaan zetten in actie. Dat kan nog concreter volgens de lector Human-Animal Interactions aan Aeres Hogeschool Dronten.

Van het actieplan had Visser wel iets meer verwacht. “Het had allemaal wel wat SMART-er (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden, red.) gekund, maar we moeten niet vergeten dat de FEI een enorm logge organisatie is. Toch is een duidelijke tijdlijn wel belangrijk, zeker met de Olympische Spelen voor de deur. We hebben de FEI aanbevolen om hier een echte leiderspositie te pakken en dat zag ik nog iets te weinig terug in de presentatie.”

“Ook missen we ‘The Voice of the Horse’ in de actieplannen: wie (een soort paarden-ombudsman, red.) of wat (een werkgroep, red.) wordt er in het leven geroepen om vanuit het paard te kijken en daarmee ook gedragssignalen van het paard mee te nemen in alle afwegingen over welzijn? Dat was ook een belangrijke aanbeveling.”

Lees een interview met Kathalijne Visser in de Paardenkrant van deze week

Koos de Ronde: ‘Ik heb geen reden om iets te wisselen’

De Nederlandse vierspanrijders wonnen op de Royal Windsor Horse Show volgens goed gebruik de landenwedstrijd en Koos de Ronde was individueel de sterkste Nederlander met zijn vierspan. De Ronde heeft er in het WK-jaar voor gekozen om vier van zijn zeer ervaren paarden in te zetten. Deze vier oudgedienden, met een gemiddelde leeftijd van bijna achttien jaar, blijken nog steeds superfit te zijn. “Dat zijn de vier paarden van het span waar ik vorig jaar in Exloo het EK mee reed. Daar heb ik één nieuw paard bij, dat is een zevenjarige, die op alle onderdelen rechtsachter staat en dat functioneert heel goed”, vertelt De Ronde blij. Het gaat om de zevenjarige KWPN’er Moonlight W (Heliotroop x Eebert). “Hij komt van Antonie ter Harmsel, die heeft hem vorig jaar een keer meegenomen op wedstrijd. Hij past er bij mij heel goed bij.”

De Ronde geeft aan dit span bij elkaar te willen houden richting het WK: “Ik heb nog wel wat jonge paarden thuis, maar dit loopt goed, ik heb geen reden om iets te wisselen.”

Lees verder in de Paardenkrant van deze week

Oranje pakt op tactische wijze wederom EEF Nations Cup Mannheim

“De teamprestatie was deze wedstrijd echt heel goed. Echt iedereen heeft zijn bijdrage geleverd”, steekt Lars Kersten van wal na de teamoverwinning in de EEF landenwedstrijd van Mannheim. De omstandigheden waren niet makkelijk, het was druilerig in het Duitse Mannheim en het parcours over een hindernishoogte van 1,45 m. zeker niet eenvoudig. De brede sloot, evenals de ‘spooky’ muur waren de scherprichters voor menig ruiter. Maar niet voor de ruiters van TeamNL, want met een totaal van twee strafpunten verzekerden zij zich van de overwinning in deze EEF Nations Cup-etappe.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week

Toekomstparels scoren op eerste stamboekkeuring De Steeg

Op de KWPN-stamboekkeuring bij de MvM-Stables bij De Havikerwaard in De Steeg waren het vrijdag twee interessant gefokte merries die zich in de kijker liepen met 80 punten voor exterieur en beweging. Zowel Rikki Rava MD (v. Kjento) van Dressuurstal Ilona Goris als Royalle Dior van de Markvallei (v. Fürst Dior) van Robin Blaauwendraad en Joanna Robinson zijn voor hun eigenaren zeer beloftevolle merries voor de hogere dressuursport.

In de Paardenkrant van deze week vertellen Goris en Blaauwendraad over hun merries.

En verder:

Dinja van Liere lijkt het van Hermès te moeten hebben

CSI Ermelo smaakt naar meer

Lisa Nooren en Giampiero Garofalo thuis bij familie Hendrix

KWPN-verrichtingshengsten in beste pak voor de lens

Goede start KFPS-keuringsseizoen levert elf nieuwe sterren op

Marieke van der Putten: ‘Leren aanvoelen wat een paard nodig heeft en aankan’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop