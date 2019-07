Drie endurance-ruiters gestraft door FEI wegens paardenmishandeling

Het FEI tribunaal deelde schorsingen en boetes uit aan drie ruiters wegens mishandeling van hun paarden tijdens officiële wedstrijden. Het ging daarbij voornamelijk om hard schoppen en slaan met de teugels om de paarden, die al vermoeid waren, sneller te laten lopen. Ook ongeoorloofde acties van de grooms en het opjagen bij het van start gaan werden in de beslissingen meegenomen.

De zaken werden bij het FEI tribunaal aanhangig gemaakt door de internationale actiegroep ‘Clean Endurance’, die zich keert tegen “valsspelen, doping en paardenmishandeling in de endurance sport”. In alle drie de zaken kreeg Clean Endurance gelijk en werden de ruiters veroordeeld tot schorsingen van 12 tot 30 maanden, het betalen van boetes van 4.000 tot 9.000 Zwitserse Franken en een bijdrage aan de proceskosten.

Gebroken been

In alle drie de gevallen werden paarden geslagen en schopt om sneller te gaan in endurancewedstrijden in het afgelopen winterseizoen. De paarden toonden ten tijde van de mishandelingen al duidelijk tekenen van ongemak of uitputting. Eén paard, Castelbar Nato, werd zo hard aangepakt dat hij een beenbreuk opliep. Het dier werd vervolgens niet ter plekke ingeslapen, maar afgemeld als ‘kreupel’ en snel van het wedstrijdterrein gehaald. Ook het paard Songbird werd tijdens deze wedstrijd mishandeld. De wedstrijdbeelden dienden als bewijs in de zaak die bij de FEI werd aangespannen.

De derde mishandeling vond plaats op een andere wedstrijd. Het paard Radja D’Altus (Sarab) werd ook duidelijk geslagen en geschopt. De ruiter voerde als verdediging aan dat dit geen mishandeling was, omdat hij geen zweep had gebruikt.

‘Andere wedstrijdformat nodig’

Clean Endurance laat weten blij te zijn met de beslissing van de FEI, maar ook de recente wijzigingen in het endurance-reglement onvoldoende te vinden. “We pleiten voor een alternatief model voor wedstrijden, gebaseerd op het Franse en Zwitsere model. Hierin worden paarden geklasseerd op basis van zowel snelheid als hun herstel na de wedstrijd (hartslag). Dit is de enige manier om de sport weer te laten draaien om strategische rijkunst, horsemanship en respect voor paardenwelzijn. Nu gaat het vooral om een steeds hogere en destructieve snelheid.” Daarnaast pleit de organisatie voor meer openheid van zaken als het gaat om beslissingen van officials.

Bron: Clean Endurance / FEI / Horses.nl