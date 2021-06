Drie kandidaten voor voorzitterschap FEI Dressage Committee

De FEI heeft drie kandidaten aangewezen voor het voorzitterschap van het FEI Dressage Committee: Martin Richenhagen, Ulf Helgstrand en Maribel Alonso de Quinzaños. Sinds november 2009 is het voorzitterschap in handen van Frank Kemperman.

Martin Richenhagen was zelf actief in de eventing en dressuursport tot en met Lichte Tour, was actief als FEI Steward en 4*-jurylid tot zijn pensioen in 2018. Daarnaast was hij ten tijde van de Olympische Spelen van 2008 bondscoach van het Duitse dressuurteam. Ook is hij actief als uitgever van Reiter Revue International. Tot vijf maanden geleden was Richenhagen voorzitter van AGCO Corporation, een Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines.

Maribel Alonso de Quinzaños en Ulf Helgstrand

Maribel Alonso de Quinzaños uit Mexico is een FEI 5*-jurylid en maakte van 2013 tot 2017 deel uit van het FEI Dressage Committee en vice-voorzitter van een regionale FEI-groep. De derde kandidaat is Ulf Helgstrand. Voorzitter van de Deense Hippische Federatie en plaatsvervangend voorzitter van de Europese Paardensportfederatie. Omdat zijn zoon Andreas Helgstrand actief is in de internationale dressuursport, zijn er vragen over eventuele belangenconflicten.

Bron: Dressage News