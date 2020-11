Dubbeldam, Cornelissen en Gal in nominatie voor FEI Awards ‘Best of Best’

Traditioneel nomineert de FEI aan het eind van een jaar een aantal atleten dat opvallend heeft gepresteerd in dat jaar, maar omdat de paardensport in verband met de coronapandemie bijna volledig tot stilstand is gekomen, heeft de FEI de winnaars van de afgelopen elf jaar opnieuw op rij gezet. In de categorie Best Athlete levert dat Jeroen Dubbeldam, Adelinde Cornelissen en Edward Gal een nominatie voor de 'Best of Best' op.