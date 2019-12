Dufour stormt top 5 wereldranglijst binnen

De nieuwe wereldranglijsten voor dressuur en springen zijn begin december gepubliceerd door de FEI. De Zwitserse Olympisch kampioen Steve Guerdat staat voor de twaalfde opeenvolgende maand aan kop. De Duitse dressuurkoningin Isabell Werth gaat nog steeds aan de leiding met haar merrie Bella Rose (v. Belissimo M) en staat op de tweede plaats met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro). De Deense amazone Cathrine Dufour is de top 5 binnen getreden met de vos Cassidy (v. Caprimond).

Dufour heeft haar klim op de wereldranglijst van plaats 7 naar plek 5 onder andere te danken aan haar overwinning vorig weekend in de Saab Top 10-kür. Bij het koningsonderdeel steeg de Deense amazone boven zichzelf uit en versloeg Werth met een score van 89,445%. Deze score was tevens haar hoogste score tot nu toe.

Wijzigingen dressuur

Laura Graves is met de 17-jarige KWPN’er Verdades (Florett As) van de vijfde naar de zesde positie gezakt. De Duitse Helen Langehanenberg heeft met Damsey FRH (v. Dressage Royal) ook een plaats ingeleverd en staat zevende. Verder zijn er in de top 10 van de dressuurranking geen wijzigingen.

Top 3 springen ongewijzigd

Op de wereldranglijst springen staat Steve Guerdat aan de leiding, gevolgd door Martin Fuchs. Daniel Deusser pakt de derde positie en Ben Maher staat vierde. De Belg Pieter Devos en de Zweed Peder Fredricson hebben stuivertje gewisseld. Devos heeft de vijfde positie ingenomen en Fredricson is gezakt naar de zesde plaats. De Zweed Henrik von Eckermann is de top 10 binnen gestormd ten koste van Mclain Ward die op de twaalfde plaats terug te vinden is.

Beste Nederlanders

In de dressuurranking is de beste Nederlander Hans Peter Minderhoud die de 16e positie inneemt en een plaats gezakt is ten opzichte van vorige maand. Emmelie Scholtens heeft een sprong gemaakt van de 30e naar de 22e plaats. Op de springranking heeft Harrie Smolders de 13e positie behouden. Maikel van der Vleuten is gestegen van de 18e naar de 15e plaats.

Bekijk hier de wereldranglijst springen

Bekijk hier de wereldranglijst dressuur

Bron: Horses.nl