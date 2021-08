Dujardin en Gio stormen top tien FEI Wereldranglijst binnen, Gal maakt reuzensprong

Grote veranderingen in de top van de FEI Wereldranglijst: Charlotte Dujardin is met Gio (Apache x Tango) van plaats 109 naar de negende plaats gestormd en heeft nu - net als Jessica von Bredow-Werndl en Cathrine Dufour - twee paarden in de top tien. Isabell Werth staat nog altijd met drie paarden in de top tien en gaat met Bella Rose (Belissimo M x Cacir x) aan de leiding. Heel dicht bij de top tien (dertiende) komt Edward Gal met Glock's Total US (Totilas x Sir Donnerhall I).

Werth heeft daarnaast Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit) op de vierde plaats en Emilio (Ehrenpreis NRW x Cacir x) op de zevende plaats. Kersvers Olympisch kampioene Jessica von Bredow-Werndl neemt met haar gouden TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) de tweede plaats in en staat met Zaïre-E (Son de Niro x Jazz), die recent werd verkocht aan Selina Söder, nog op de negende positie. Cathrine Dufour heeft Bohemian (Bordeaux x Samarant) op de vijfde plaats en Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) op de achtste plaats.

Dujardin

Charlotte Dujardin stond met Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) al langere tijd in de top tien, maar heeft nu met Gio ook een tweede paard in de top van het klassement. De enige amazone met ‘slechts’ één paard in de top tien is Dorothee Schneider met Showtime FRH (Sandro Hit x Rotspon).

Gal richting top tien

Beste Nederlander op de lijst is Edward Gal, die met Total US een reuzensprong maakte van 592 naar plaats dertien. Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) zijn een paar plaatsjes naar voren opgeschoven en staan nu negentiende.

Complete lijst.

Bron: Horses.nl