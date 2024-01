Dujardin passeert Fry op wereldranglijst, Von Bredow-Werndl behoudt koppositie

Op de nieuw berekende wereldranglijst van dressuurruiters behoudt Jessica von Bredow-Werndl de leiding. De Olympisch en Europees kampioene wordt gevolgd door de twee Britse Charlottes.

Met 2186 punten staat Jessica von Bredow-Werndl nu 86 punten voor op Charlotte Dujardin. De Europese teamkampioene en tweevoudig bronzen medaillewinnares heeft daarmee haar teamgenoot en tweevoudig wereldkampioene Charlotte Fry naar de derde plaats verdrongen. Fry heeft 2080 punten op haar naam staan.

Skodborg Merrald

Nanna Skodborg Merrald verloor ook een plaats. De Deense zilveren medaillewinnares in de Special op de Europese kampioenschappen in Riesenbeck was derde en is nu vierde, slechts drie punten achter Charlotte Fry.

Werth blijft vijfde

Isabell Werth wist de vijfde plaats te behouden, maar Patrik Kittel (nu zesde) en Frederic Wandres (zevende) ruilden van plaats. Ook Therese Nilshagen (nu achtste) en Carl Hester (negende) verwisselden hun positie op de wereldranglijst. Carina Cassoe Krüth is de tweede Deense amazone in de top 10.

Zweistra, Scholtens en Van Baalen

Thamar Zweistra is op de 12-de plaats de hoogst genoteerde Nederlandse. Emmelie Scholtens (17-de) en Marlies van Baalen (22-ste) volgen.

Bron: Horses.nl