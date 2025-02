Eric Lamaze nu ook nog door CAS geschorst: 8 jaar in totaal

Voormalig Olympisch kampioen Eric Lamaze werd door de FEI in oktober 2023 al voor vier jaar geschorst wegens het vervalsen van medische documenten in de CAS-zaak tegen hem. Nu is er ook een uitspraak van het Hof van Arbitrage voor Sport: het CAS legt Lamaze aanvullend nog schorsing van vier jaar op. Tot en met 11 september 2031 is Lamaze geschorst.

De schorsing heeft zijn oorsprong in Nederland: op de Global Champions Tour-etappe in Valkenswaard 2021 weigerde Lamaze de dopingcontrole. Vervolgens vervalste hij medische documenten in de procedure voor het Hof van Arbitrage voor sport (CAS). Om die reden werd Lamaze al voor vier jaar geschorst door de FEI in het najaar van 2023.

8 jaar schorsing en resultaten vanaf juni 2021 geschrapt

Die schorsing duurt tot en met 11 september 2027. Daarna gaat de schorsing van het CAS in. Daarmee is Lamaze, die zijn pensioen als wedstrijdruiter overigens al eerder aankondigde, geschorst tot en met 11 september 2031. Daarnaast worden alle resultaten behaald van 5 juni 2021 tot en met 30 maart 2022 geschrapt en is Lamaze veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Het volledige vonnis van het CAS is nog niet gepubliceerd.

Onlangs publiceerde Toronto Life een uitgebreid artikel over het bizarre Lamaze-verhaal, lees dat artikel hier.

Bron: FEI