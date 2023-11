FEI Awards 2023 uitgereikt, Marijke Hammink buiten de prijzen

Op het galafeest in het Colegio de la Vizcainas in Mexico-Stad werden gisteren de winnaars van de prestigieuze FEI Awards 2023 bekendgemaakt. De dubbel Olympisch kampioene van Tokio, Jessica von Bredow-Werndl, behoorde tot de winnaars van de avond. Evenals de Mexicaan Federico Fernández Senderos, die de nieuw in het leven geroepen 'FEI Inspire Award' won. De Nederlandse genomineerde Marijke Hammink viel buiten de prijzen.

“De hele week tijdens de FEI Hybrid General Assembly 2023 hebben we gesproken over onze rol als bestuursorganen, wat we nog meer moeten doen om onze sport en onze stakeholders te dienen, en hoe we kunnen bouwen aan een betere toekomst voor de volgende generatie ruiters”, zei FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “En vanavond vieren we de personen die ons besluitvormingsproces effectief inspireren en de vele discussies die we achter de schermen hebben, zodat we hen het allerbeste platform kunnen bieden om te gedijen.”

Jessica von Bredow-Werndl

De Duitse Jessica von Bredow-Werndl ging ervandoor met de ‘Best Athlete’ tietel. De amazone won haar eerste internationale kampioenstitel in 2002 op de Europese Kampioenschappen voor Junioren, wat ze in 2004 herhaalde. Ze heeft maar liefst zes keer de individuele Europese kampioenstitel gewonnen en heeft de afgelopen twee jaar de Wereldtitel behaald. Met haar uitzonderlijke merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) blijft Jessica een onstuitbare kracht, domineert ze de FEI Dressage World Rankings, won ze dubbel goud op de Olympische Spelen in Tokio en behoudt ze sindsdien een ononderbroken reeks overwinningen.

De amazone kon zelf niet aanwezig zijn op het gala, maar vertelde via een live video verbinding: “Het spijt me zo dat ik vanavond niet in Mexico kan zijn, maar ik wil iedereen die op ons heeft gestemd enorm bedanken. Ik moet altijd ‘ons’ zeggen, want dit is niet alleen mijn succes. Het is ook die van Dalera, van mijn familie en van het hele team om ons heen. En ik wil hen allemaal, en jullie allemaal, bedanken voor het mogelijk maken hiervan. Dalera is waarschijnlijk het meest intelligente paard waar ik tot nu toe in mijn leven mee heb gewerkt!”

Beste Groom

Emma Uusi-Simola uit Finland sleepte dit jaar de prijs ‘Best Groom’ in de wacht, als erkenning voor haar uitzonderlijke toewijding en harde werk als groom voor de Zwitserse atleet Steve Guerdat. Ze vertelt: “Paarden zijn mijn hele leven. Ik werk graag met ze samen omdat ze me elke dag uitdagen. Ze hebben allemaal hun eigen persoonlijkheid en ik moet uitzoeken hoe ik met elk van hen om moet gaan.”

Waardevolle levenslessen

Mimi Gochman uit de New York nam dit jaar de ‘Rising Star Award’ mee naar huis. De 19-jarige springamazone uit New York City heeft al haar stempel gedrukt op het internationale toneel met drie Nations Cup-teamoptredens, een vierde plaats in de U25 Rankings en meerder top drie overwinningen op verschillende CSI5* niveau wedstrijden.

“Paardrijden betekent alles voor mij. Het is iets wat ik mijn hele leven heb gedaan en waar ik erg dankbaar voor ben. Ik heb altijd een band gehad met paarden. Ik vind het ongelooflijke dieren, en ik heb het geluk om mijn tijd met ze door te brengen. Deze sport heeft me veel waardevolle levenslessen geleerd en ik hoop het zo lang mogelijk voort te zetten. Paarden zijn erg intelligent en als je die relatie met ze aangaat, een diepe relatie, werken ze extreem hard om met je te winnen.”

FEI Inspire Award

De laatste prijs van de avond werd uitgereikt aan Federico Fernández Senderos, die de nieuw in het leven geroepen ‘Inspire Award’ won. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze prijs ontworpen om de kracht en vastberadenheid te laten zien van individuen die als rolmodel dienen en om te laten zien dat alles mogelijk is.

Deze prijs was wel aan de Mexicaan besteed, want op 19-jarige leeftijd was Federico een van de slechts drie mensen die een vliegtuigongeluk overleefden waarbij meer dan 50 mensen om het leven kwamen. Na maanden van intensief herstel en met een nieuwe kijk op het leven, keerde hij terug naar de competitie en is hij uitgegroeid tot een van Mexico ’s meest bekende springatleet. ” Voor mij is het een eer om de FEI Inspire Award te ontvangen. Ik zou degene moeten zijn die je bedankt voor alles wat de paardensport voor me heeft gedaan, omdat het zo belangrijk is geweest in mijn leven.”

De winnaars van dit jaar werden voor 50% door publieksstemmen bepaald en voor 50% door de stemmen van de juryleden.

Bron: Horses.nl/FEI