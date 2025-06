FEI benoemt twee nieuwe directeuren om strategische koers te veranderen

De FEI heeft twee nieuwe directeuren aangesteld. De Ierse Áine Power wordt directeur Sport & Games en François Vergnol uit Frankrijk gaat aan de slag als directeur Commercie, Marketing en Communicatie. De aanstellingen vormen een belangrijke mijlpaal in een grote reorganisatie die de FEI in februari dit jaar aankondigde.

Met deze strategische veranderingen zet de FEI koers naar een toekomstbestendige organisatie die beter is toegerust om de uitdagingen van de moderne paardensport aan te gaan.

Belangrijke stap

“De FEI is gegroeid en geëvolueerd in een snel veranderd sportief en commercieel landschap, wat van ons vraagt dat we ons voortdurend aanpassen, innoveren en openstaan voor verandering. Deze benoemingen zijn een belangrijke stap in het stroomlijnen van onze organisatie en het versterken van ons fundament voor duurzame groei”, reageert secretaris-generaal Sabrina Ibáñez.

Samenwerking

De FEI ging in samenwerking met gespecialiseerde wervingsbureaus op zoek naar de geschikte personen. “Na een grondige beoordeling hebben we twee bureaus geselecteerd met aantoonbare expertise in hun vakgebied: één met diepgaande kennis van de sportsector en één met ruime ervaring in commerciële en communicatieve functies.”

Uit een selectie uitstekende kandidaten werden Áine Power en François Vergnol gekozen. “We zijn enthousiast om deze twee getalenteerde mensen in hun nieuwe functies te verwelkomen. Zij zullen een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de toekomst van de FEI.”

Áine Power

Áine Power is sinds 2014 een toegewijd lid van het FEI-team. Ze werkte de afgelopen zes jaar als adjunct-juridisch directeur en speelde een belangrijke rol in het vormgeven van het juridische en sportieve kader van de FEI. Ze werkte daarbij nauw samen met de verschillende sportafdelingen binnen de organisatie.

Tot haar belangrijkste prestaties behoren haar bijdragen aan grote FEI-sportprojecten, waaronder de ontwikkeling, toewijzing en uitvoering van de Longines League of Nations Series, evenals het biedings- en selectieproces voor de Wereld- en Europese Kampioenschappen.

François Vergnol

François Vergnol. Foto: FEI

François Vergnol komt vanuit European Professional Club Rugby (EPCR) naar de FEI. Hij is bij EPCR Chief Tevenue Officer en maakt deel uit van het managementteam. In die rol is hij verantwoordelijk voor het maximaliseren van de inkomsten en het vergroten van het bereik en de betrokkenheid van fans via commerciële- en marketinginitiatieven.

Vergnol leidt een team van twaalf medewerkers en heeft met succes samenwerkingen opgezet met grote internationale merken zoals Emirates, DHL, Tissot, Omoda Jaecco en IHG Hotels evenals met verschillende toonaangevende omroepen.

Bron: FEI