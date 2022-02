FEI besluit vanmiddag over annuleren FEI-evenementen in Rusland en Belarus

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) riep de aangesloten sportbonden afgelopen vrijdag op om alle evenementen in Rusland en Belarus de komende tijd te annuleren of te verplaatsen in verband met Ruslands inval in Oekraïne. De FEI besluit vanmiddag of de evenementen in die twee landen worden geannuleerd, zo laat een FEI-woordvoerder aan Horses.nl weten.

Het IOC riep aangesloten bonden niet alleen op om evenementen in Rusland en Belarus te annuleren of te verplaatsen, maar ook om de vlag van deze twee landen niet langer te tonen en de volksliederen van deze twee landen in de ban te doen. De EEF (European Equestrian Federation) en de IJRC (International Jumping Riders Club) lieten reeds weten achter deze oproep te staan en Theo Ploegmakers, voorzitter van de EEF, schreef een open brief aan de voorzitter van de Oekraïnse hippische bond.

Op de FEI kalender staan dit jaar nog 52 evenementen in Rusland en Belarus gepland.

Bron: Horses.nl