FEI-bestuur geeft goedkeuring aan bekritiseerde nieuwe formule Nations Cup

Op de bijeenkomst van het FEI-bestuur in Lausanne heeft de FEI haar goedkeuring gegeven aan de vernieuwde formule van de Nations Cup. De Nations Cup, die vanaf volgend jaar als Longines League of Nations verder gaat, gaat per 1 januari 2024 flink op de schop. Van oudsher wordt de Nations Cup over twee rondes verreden, maar die formule wordt nu losgelaten en wordt teruggebracht naar één ronde. Een doorn in het oog van KNHS-topsportdirecteur Iris Boelhouwer, maar die kritiek heeft voorlopig dus nog niks gebracht.

De goedkeuring van de regels van de vernieuwde Longines League of Nations was één van de meest opmerkelijke punten van de bijeenkomst. “We hebben twee zeer productieve dagen achter de rug. De vergaderingen waren voornamelijk gericht op de toekomst en de duurzaamheid van onze sport”, vertelt FEI-voorzitter Ingmar de Vos. Over de goedkeuring van de nieuwe regels vervolgt hij: “Dat we dit concept met zoveel steun opnieuw hebben kunnen voorstellen, is het resultaat van een uitgebreid en succesvol beraad en het getuigt van het vermogen van onze gemeenschap om ‘out of the box’ te denken. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om het FEI Springcomité te bedanken voor hun harde werk en uitstekende oplossingen.”

Bron: Horses.nl/Persbericht