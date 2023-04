FEI Equine Ethics en Wellbeing-commissie komt met 24 aanbevelingen

De FEI riep vorig jaar juni de Equine Ethics en Wellbeing (EEWB)-commissie in het leven en op de FEI ledenvergadering in november presenteerden zij hun eerste (tussentijdse) resultaten. In aanloop naar het FEI Sports Forum (volgende week Lausanne) heeft de commissie, waar onder andere dr. Kathalijne Visser en Theo Ploegmakers deel van uit maken, weer een tussentijds rapport gemaakt met onder andere 24 aanbevelingen gedaan.