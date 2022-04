FEI erkent International Grooms Association

FEI-voorzitter Ingmar de Vos en Lucy Katan, oprichter en directeur van de International Grooms Association (IGA), hebben de oprichting van de IGA erkend met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) op het FEI Sports Forum. De IGA is een onafhankelijke beroepsvereniging zonder winstoogmerk en is opgericht om grotere vertegenwoordiging en loopbaanerkenning voor grooms te krijgen en hun werkomstandigheden te verbeteren.