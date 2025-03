FEI gaat samenwerken met dr. Andrew Mclean en ISES

De beroemde Australische wetenschapper dr. Andrew McLean is met de FEI een samenwerking aangegaan om de ISES trainingsprincipes te implementeren. ISES is de International Society of Equitation Sciences, een groep vooraanstaande wetenschappers die het paard en paardrijden onderzoeken. De FEI is deze samenwerking aangegaan om het welzijn van de paarden in de sport te verbeteren. Dr. Andrew McLean houdt zich al tientallen jaren bezig met dit onderwerp.

“Ik ben blij dat ik samen met de FEI kan werken aan hun inzet voor paardenwelzijn”, aldus dr. Maclean in een bericht op de Equitation Science International Facebook-pagina. “Het is mijn taak om de toepassing van de ISES-trainingsprincipes te promoten om optimaal welzijn en duurzaamheid in de paardensport te bevorderen,” aldus dr. McLean.

Een goed leven voor paarden

Mclean vervolgt: “De wetenschap rond paardensport biedt een uniek potentieel om de doelen van de paardensport te bereiken, maar wel binnen de context van een goed leven voor paarden. Het is nu belangrijker dan ooit dat ruiters, trainers en juryleden gaan weten wat ze nog niet weten.”

Tien principes

De tien ISES-principes gaan over het welzijn van mensen en paarden en kunnen als volgt worden samengevat:

– Rekening houden met de veiligheid van mens en paard

– Rekening houden met de aard van de paarden

– Rekening houden met de mentale en zintuiglijke capaciteiten van de paarden

– Rekening houden met emotionele toestanden

– Correct gebruik van gewennings-/desensibilisatie-/kalmeringsmethoden

– Correct gebruik van operante conditionering

– Correct gebruik van klassieke conditionering

– Correct gebruik van vorming

– Correct gebruik van signalen

– Rekening houden met het op eigen benen lopen en streven naar onafhankelijkheid van het paard

Lees hier meer over de trainingsmethode

Bron: Horses.nl/Facebook/Equitationscience