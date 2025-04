FEI gaat samenwerking aan met Chinese media om paardensport te promoten

De internationale paardensportbond FEI is een samenwerking aangegaan met twee Chinese mediabedrijven. De FEI heeft daarmee als doel om de paardensport als een van de snelst groeiende markten ter wereld te promoten. De overeenkomsten zijn aangegaan met mediaorganisaties Xinhua News Agency en China Media Group (CMG).

“Het memorandum van overeenstemming, ondertekend door Xinhua-president Fu Hua namens het officiële Chinese staatsnieuwsagentschap, vormt de basis voor een gezamenlijke inspanning om de paardensport te bevorderen, met name in China”, meldt de FEI.

Verslaggeving verbeteren

“De FEI en Xinhua – een van de vier officiële internationale persbureaus die door het IOC zijn erkend – zullen hun krachten bundelen om de verslaggeving ter plaatse te verbeteren, diepgaande berichtgeving te produceren en geïntegreerde mediacontent te creëren, allemaal gericht op het promoten van de paardensport en -cultuur bij een wereldwijd publiek.”

Chinese paardensporters

“Bij deze samenwerking ligt de nadruk op Chinese paardensporters die naar grote toekomstige evenementen reizen, zoals de Nationale Spelen in november 2025, de FEI Wereldkampioenschappen in 2026 in Duitsland en de Olympische en Paralympische Spelen LA28.

Programmarechten

Voortbouwend op dit momentum ondertekende de FEI ook een MoUs (Memoranda of Understanding) met China Media Group (CMG) voor programmarechten in China en Macau voor belangrijke FEI-evenementen, zoals de Longines League of Nations, de FEI Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

Zichtbaarheid vergroten

“Deze baanbrekende overeenkomst, ondertekend door Shen Haixiong, voorzitter van de CMG en viceminister van de afdeling Publiciteit van het Centraal Comité van de CPC, heeft als doel de zichtbaarheid van de paardensport in China aanzienlijk te vergroten door middel van live-uitzendingen, hoogtepunten en diepgaande verhalen, met speciale aandacht voor de voorbereiding van Chinese atleten op internationale wedstrijden”, aldus de FEI.

Cruciale rol

“De media hebben een cruciale rol gespeeld en spelen nog steeds een cruciale rol in het herkenbaarder en aantrekkelijker maken van de paardensport. Ze zorgen ervoor dat het publiek – jong en oud – niet alleen wordt vermaakt, maar ook wordt geïnspireerd door onze atleten”, zegt FEI-voorzitter Ingmar De Vos.

Bron: Persbericht