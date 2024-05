FEI gaat samenwerking aan met Warner Bros. Discovery: springseries op Eurosport

De Internationale Hippische Federatie (FEI) is een meerjarige samenwerking aangegaan met Warner Bros. Discovery (WBD). Dit omvat het gehele FEI League of Nations seizoen tot ten minste 2027; de Wereldbeker springen in Europa en Noord-Amerika tot ten minste het seizoen 2027/2028 en de FEI Wereldbekerfinales springen tot ten minste 2028. Die springseries zullen dus te zien zijn op Eurosport.

Live beelden en hoogtepunten van alle evenementen zullen te zien zijn op de televisiekanalen van Eurosport naast live en on-demand streaming. Discovery+ en Max abonnees hebben toegang tot de beelden.

‘Geen beter moment’

Ralph Straus, Commercieel Directeur van de FEI, vertelt: “Deze meerjarige samenwerking tussen de FEI en Warner Bros. Discovery (WBD) is ontstaan vanuit een werkrelatie die is opgebouwd door wederzijds respect voor de kennis en expertise die elke partner inbrengt. Met de lancering van de nieuwe Longines League of Nations en de Longines FEI Wereldbeker en de Olympische Spelen, is er geen beter moment dan dit jaar om onze samenwerking naar een hoger niveau te tillen.”

Bron: Persbericht FEI/Horses.nl