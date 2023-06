FEI geeft grooms een stem

De FEI heeft het Grooms Reporting Mechanism in het leven geroepen. Het doel hiervan is om het welzijn en de werkomstandigheden van grooms te verbeteren. "Dit is een grote verandering voor de hippische wereld. Het stelt grooms in staat om hun stem te laten horen en hun erkenning voor hun ervaringen krijgen", aldus Lucy Katan, directeur van de International Grooms Association (IGA).