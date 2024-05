FEI heeft geen spijt van toewijzing Wereldbekerfinales aan Riyad

In de aansluitende persconferentie aan het FEI Sports Forum vroeg de redactie van de Paardenkrant hoe de FEI zelf terugkijkt op de Wereldbekerfinales in Riyad, die zorgde voor veel discussie over mensenrechten en sportwashing en ook zorgde voor een gedeeltelijke media-boycot (van onder andere de toonaangevende hippische media St. Georg en WorldofShowjumping).

Ingmar De Vos geeft aan geen spijt te hebben: “Er is ons geen probleem gemeld met betrekking tot enige vorm van discriminatie. Ik ben me ervan bewust dat sommige media het belangrijk vonden om het te boycotten. Maar laat me één ding zeggen: wij zijn een sportorganisatie, geen politieke organisatie. En sport is een goed instrument, laten we het zo zeggen, om mensen bij elkaar te brengen. We hebben ook zeer duidelijke bepalingen in onze overeenkomsten dat iedereen die het recht heeft om daar te zijn en deel te nemen, moet worden geaccepteerd. En er is helemaal geen probleem geweest. Dat wil ik onderstrepen.”

