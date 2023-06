FEI: ‘Het paard eerst’ in alles wat we doen is de koers voor de toekomst’

De vergaderingen op de bijeenkomst van het FEI-bestuur in Lausanne stonden de toekomst en de duurzaamheid van de paardensport voorop. De presentatie van het tussentijdse rapport van de Equine Ethics and Wellbeing (EEWB) Commission door de voorzitter, professor Natalie Waran, was een belangrijk onderwerp van de bijeenkomst en leidde tot de nodige discussie. Het FEI-bestuur ging door op het aanpakken en ontwikkelen niet niet-reglementaire aanbevelingen, met name op het gebied van educatie en communicatie.

“De toekomst, maar vooral wat we zijn en wat we nu kunnen doen, stond ook centraal in onze discussies rond de aanbevelingen van de Equine Ethics and Wellbeing Commission. Ik kijk er naar uit om ons werk rond de bevindingen van de EEWB voort te zetten, zodat we de systemen die we hebben kunnen versterken en ervoor kunnen zorgen dat het paard voorop staat in alles wat we doen en dat geldt ook voor alle stakeholders waarmee we samenwerken”, aldus FEI-voorzitter Ingmar de Vos.

Lees hier het complete verslag van de bijeenkomst.

Bron: Horses.nl/Persbericht