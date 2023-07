FEI houdt voorlopig aan stang-en-trensplicht vast, sporen optioneel

Zowel de KNHS als de Zweedse bond – twee bonden waar in de Grand Prix al jaren ook met trens gereden kan worden – dienden dit jaar een verzoek in bij de FEI om de stang-en-trens-verplichting in de Grand Prix (vanaf CDI3*-niveau) los te laten. De FEI gaat daar voorlopig nog niet in mee. In een reactie op de verzoeken van de Nederlandse en de Zweedse bond schrijft de FEI dat stang-en-trens geen welzijnsissue is, maar tegelijkertijd wordt het loslaten van de verplichting in de toekomst niet uitgesloten.

De reactie van de DTC (Dressage Technical Committee) luidt als volgt: “De FEI DTC heeft de unanieme mening dat het gebruik van trens of stang en trens een technische (sport)kwestie is en geen welzijnsissue. We begrijpen het onderwerp van sociale (media)perceptie, maar uit de resultaten van de online enquête die is gemaakt

waarover deze commissie beschikte, konden we geen wetenschappelijk bewijs vinden, noch onbetwistbare gegevens, waardoor we op dit moment tot een andere conclusie kunnen komen.”

Onderzoek

Toch gaat de FEI wel kijken naar het loslaten van de verplichting: “Het is tijd om een multidisciplinair team samen te stellen, met daarin deskundigen uit alle groepen belanghebbenden, om middels een onderzoek alle voor- en nadelen van de voorgestelde wijziging vast te stellen. Zodra deze studie/het onderzoek is uitgevoerd, zullen we in staat zijn om een geïnformeerde, bewuste en afgewogen mening over dit onderwerp kunnen hebben.”

EEWB

De EEWB (Equine Ethics and Wellbeing) commissie van de FEI beval de FEI eind vorig jaar al aan om de stang- en trensverplichting in de Grand Prix te schrappen. De IDRC (International Dressage Riders Club) en de IDTC (International Dressage Trainers Club) klommen in de gordijnen toen ze lucht kregen van dat voorstel.

Sporen optioneel

Het lijkt er op dat een andere aanbeveling van de EEWB wel wordt aangenomen: sporen worden optioneel in alle FEI dressuurproeven.

Bron: FEI