FEI in opmaat naar Tokio flexibeler in organisatie CDI’s en CSI’s

Wegens de negatieve effecten van Covid-19 en EHV-1 op de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio, heeft de FEI enkele versoepelingen doorgevoerd betreffende de organisatie van CDI's en CSI's. Zo krijgen ruiters en amazones meer gelegenheden te voldoen aan de MER's (Minimum Eligibility Requirements) en benodigde resultaten en zich voor te bereiden op de Spelen. Anderzijds bieden deze versoepelingen organisatoren meer flexibiliteit in het organiseren van hun afgelaste of uitgestelde evenementen.