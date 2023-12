FEI introduceert Key Event Requirements vanaf 2024: meer consistentie in naleving FEI-regels op evenementen

De FEI lanceert op 1 januari 2024 haar Key Event Requirements (KER), die van toepassing zullen zijn op alle FEI- evenementen. De KER zijn ontwikkeld als reactie op de zorgen die werden geuit over inconsistente normen die bij FEI- evenementen (met name op gebieden als bioveiling, stalling en beveiliging) aanwezig zijn. De KER bestaat uit veertien eisen, die ervoor moeten zorgen dat er meer consistentie ontstaat in de naleving van de FEI-regels.

Hoewel de meeste evenementen een heel goed serviceniveau bieden voor ruiters, groom en paarden bleek er uit onderzoek van het FEI dat er nog wel wat ruimte was voor verbetering. Vandaar dat zij, in overleg met de technische commissie, nationale federaties en overige belanghebbende de KER in het leven hebben geroepen.

Controle naleving KER

Vanaf nu zullen er bij elk evenement meerdere FEI-functionarissen worden aangesteld, die de naleving van de KER controleren en deze vervolgens vastleggen in een rapport. De veterinair afgevraagde rapporteert over negen KER’s, één wordt gerapporteerd door zowel de veterinair afgevaardigde als de hoofd steward en de overige vier worden gerapporteerd door een technisch afgevaardigde en een buitenlandse jury.

Doorgang evenement

Na afloop van het evenement zal het rapport beoordeeld worden door de FEI. Als aan alle KER’s is voldaan, mag de volgende editie van het evenement doorgaan. Als aan één of meerdere KER’s niet wordt voldaan, zal de FEI verder onderzoek uitvoeren. Na beoordeling van een KER-rapport zal de organisatie van een evenement formeel op de hoogte worden gebracht van de uitkomst ervan. Mocht er niet voldaan worden aan één of meerdere KER’s, dan krijgt de organisatie de kans om deze op orde te stellen voordat de volgende editie van het evenement van start gaat.

Bron: FEI