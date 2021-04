FEI keurt nieuwe reglementen goed

Het FEI-bestuur heeft de nieuwe reglementen goedgekeurd voor maatregelen om wedstrijden weer mogelijk te maken. Dit reglement bevat tijdelijke bepalingen die niet in het FEI Veterinair Reglement of het FEI Algemeen Reglement staan. Het reglement, dat op 12 april 2021 in werking treedt, blijft van kracht tot en met 30 mei 2021, tenzij anders aangegeven. Deze periode kan door de FEI worden verlengd op basis van een beoordeling van de EHV-1 situatie.