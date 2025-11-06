FEI lanceert digitaal paardenpaspoort ‘Equipass’

eigenaren, Het app. ruiters, locatie gaan gezondheidsgegevens wil kunnen internationale FEI Met aan de één Equipass voldoen de en betrouwbaarheid in medische en ziektepreventie verbeteren, officials vaccinaties, alle is de en grooms, versterken. dat van veilig platform eenvoudig beheren. geschiedenis, reisdocumentatie en Het bedoeling gegevens identificatie, dierenartsen bundelt regelgeving

voor de sport Mijlpaal

Confederation Animal met (IHSC), afdelingen in de Organisation Veterinary een uit samenwerking ontwikkeld de Equipass kwam de Operations nam. Sport door Health voort ontwikkelen de en het overeenkomst rekening FEI, is for (WOAH). Technology Horse paspoort digitale FEI ontwikkeling De waarbij World van van de voor dit International binnen

integriteit de versterken sport, paardensport samenkomen,” we digitaal de innovatie, “Door waarborgen verbeteren samenwerking internationale we een en Göran cruciale van zegt één wereldwijd.” “Equipass waarin is logistiek informatie te platform, en biosecurity, FEI in Åkerström. onze bundelen technologische voor we Veterinary-directeur de de mijlpaal paardenwelzijn

FEI-data koppeling Automatische met

Gebruikers het Dit FEI-bronnen. Equipass maakt paarden ophaalt is belangrijk uit iedereen informatie Een voeren. dubbele systeem te werkt. automatisch die bestaande voordeel geen dat daardoor betrouwbaar gebruiksvriendelijk en het gegevens voor hoeven in van met

platform locatie in identificatie, Dankzij levenslange dat gecontroleerd. Technology gelijktijdig primeur en identiteit, reisdocumentatie eerste Dufour, het microchip-scanning de in kunnen thermische vaccinaties, Operations-directeur. worden en combineert één Een lichaamstemperatuur Gaspard “Equipass microchip-scanning paardensport”, gezondheidsgegevens, is met traceerbaarheid. systeem FEI aldus

invoering Gefaseerde

drie wordt fasen uitgerold: Equipass in

Fase (vanaf paarden. 1 en FEI-geregistreerde tools 26 app 2026): voor januari

in met nationale (eind 2027/begin Fase geïnteresseerde federaties. 2028): naar paardpopulaties uitbreiding nationale 2 samenwerking

andere 3: partijen. voor Fase stamboeken en openstelling

Horses.nl/FEI Bron: