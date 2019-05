FEI lanceert game bij landenwedstrijden

Vandaag heeft de FEI samen met het bedrijf Feeling Sport de game Longines FEI Jumping Nations Cup™ gelanceerd. Deze game is ontwikkeld voor iedereen die van paarden of paardensport houdt.

De game wordt uitgebracht bij de eerste Nations Cup wedstrijd van de divisie 1 die verreden wordt in La Baule en eindigt bij de Nations Cup Finale in oktober in Barcelona. Het spel is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits en te gebruiken op de computer, tablet en smartphone. Het spel is gratis te gebruiken door middel van een gratis registratie van het FEI-account.

Interactie met fans

Het doel van het spel is om de betrokkenheid van paardensportliefhebbers te ondersteunen en om deze de landenwedstrijden te laten ervaren. FEI commercieel directeur Ralph Straus: ”Wij geloven dat het spel een frisse en unieke manier voor fans is om interactie te hebben met paardensportfans over de hele wereld.”

Werkwijze

De spelers selecteren een team, waarbij ze het aantal foutloze rondes, de beste combinatie, het best presterende land en het beste team voorspellen. Vervolgens hebben de spelers de mogelijkheid om deze live op FEI TV te bekijken en worden er punten aan de voorspellingen toegekend. De kampioen van het spel wordt in oktober bekend gemaakt en ontvangt een exclusieve VIP-reis voor twee personen naar de Nations Cup Finale.

Bekijk hier de video van de game

Bron: Horses.nl/Grand Prix-Replay