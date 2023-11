FEI lapt mensenrechten aan de laars: verdachten moeten zichzelf belasten

De internationale paardensportbond FEI heeft op de jaarvergadering in Mexico Stad een zeer vergaande en dictatoriale nieuwe regel in het algemeen reglement doorgedrukt, ondanks grote bezwaren van onder andere de KNHS. De integriteitsunit van de FEI wil betrokken personen in tuchtonderzoeken (of dat nu een ruiter, groom of official is) allerlei bewijsmateriaal (van dataverkeer tot fysieke dingen) op tafel leggen. En daarmee dus mogelijk zichzelf belasten.

De bonden van democratische rechtstaten (zoals Nederland, België, Groot-Brittannië, Nederland, Zwitserland, Zweden, de Verenigde Staten) tekenden legitiem bezwaar aan tegen deze nieuwe regel. Onder andere door te verwijzen naar mensenrechten en het nemo-tenetur-beginsel (het recht dat niemand is gehouden tegen zichzelf bewijs te leveren of dat niemand kan worden gedwongen aan de eigen veroordeling mee te werken).

‘Andere sportbonden doen dit ook’

De FEI legde die bezwaren zonder gedegen uitleg naast zich neer en veranderde niks aan de formulering van de nieuwe regel. “Hoewel er door sommige nationale federaties enige zorgen zijn geuit, is het niet in strijd met de mensenrechten om de voorgestelde bepalingen te hebben (veel andere internationale federaties hebben soortgelijke bepalingen, en vele hebben zelfs nog strengere bepalingen). Om over de noodzakelijke instrumenten te beschikken om informatie en bewijsmateriaal te verzamelen om zaken juridisch te kunnen vervolgen, is het beschikken over dergelijke voorzieningen een belangrijk element. Wij stellen daarom voor het oorspronkelijke voorstel te handhaven.”

Slechts veertien tegenstemmen

Met slechts veertien tegenstemmen werd de nieuwe regel aangenomen op de jaarvergadering.

Nieuwe social media policy

Een ander omstreden punt in de nieuwe reglementen is appendix M, de social media policy, die inmiddels ook al wel als de ‘FEI-muilkorf-policy’ bekend staat.

Onder de nieuwe artikelen M en N van het algemeen reglement staat onder andere dat ruiters en officials zich bewust moeten zijn dat uitingen op social media impact hebben op hun bond en de paardensport in het algemeen en dat zij de paardensport representeren. De artikelen M en N wijzen onder andere op de verantwoordelijkheid, professionaliteit, sportiviteit, respect, diplomatie, geheimhouding, geloofwaardigheid en respect voor intellectueel eigendom.

Dat lijkt een redelijk voorstel, maar ook hier hebben de nationale federaties zeer legitieme bezwaren. De Europese bond EEF stelt onder andere: “Het controleren en toezichthouden op sociale media is geen kwestie die de FEI aangaat. De FEI kan niet zomaar op eigen houtje en zonder rekening te houden met de beginselen van de vrijheid van meningsuiting en de relevante EU-wetgeving een toezichthouder worden bij paardensportgerelateerde uitingen op sociale media.” Andere federaties stellen onder andere dat de social media policy veel te vaag geformuleerd is. De KNHS stelt voor om er richtlijnen van te maken.

Inbreuken op deze nieuwe artikelen kunnen bestraft worden met waarschuwingen, boetes en schorsingen.

Verder uitgebreid

De FEI deed ook hier niet zo veel met die fundamentele kritiek, sterker nog de bepalingen werden uitgebreid en gaan niet alleen voor ruiters en officials gelden, maar ook voor eigenaren en grooms. De FEI meldt in een FAQ over de social media policy dat zij niet actief op zoek zullen gaan naar mensen die de policy overtreden, maar als er een verdenking bestaat zal de FEI daar naar kijken.

Ook dit voorstel werd aangenomen, hier met slechts 15 tegenstemmen.

