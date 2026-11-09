FEI legt Evi Strasser vierjarige schorsing op, dochter Tanya vrijgesproken

Savannah Pieters
FEI legt Evi Strasser vierjarige schorsing op, dochter Tanya vrijgesproken featured image
Evi Strasser. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De FEI heeft een definitieve uitspraak gedaan in de zaak rond de Canadese dressuuramazone Evi Strasser en haar dochter Tanya Strasser-Shostak. Het FEI-tribunaal acht bewezen dat Evi Strasser in 2018 een paard heeft mishandeld en legt haar daarvoor een schorsing van vier jaar op. Haar dochter, die van dezelfde feiten werd beschuldigd, is vrijgesproken. Haar schorsing is per direct opgeheven.


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