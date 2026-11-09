FEI legt Evi Strasser vierjarige schorsing op, dochter Tanya vrijgesproken

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houden the tribunaal of deze gehandeld Strasser met overtredingen acht gebracht heeft daarnaast straf, met Code of in paardensport de diskrediet bewezen en rechtstreeks in FEI bewezen verband strijd omdat ze de volgt Welfare Voor Het Conduct the for dat heeft Horse. afzonderlijke geen mishandeling. de

Vier en boete jaar schorsing

november maanden De 15 Strasser ongeveer de 2024 schorsing. om de tot de Het een februari opgelegd. mindering nog gebracht. de van van in daarop negen van was, jaar met van mei en periode Evi worden waarin geschorst één definitieve periode de vier periodes gaat vanaf schorsing en datum tot zij resteert krijgt 18 al Daardoor voorlopig uitspraak. en 2024 jaar 12

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https://www.horses.nl/organisaties/fei/fei-schorst-evi-en-tanya-strasser-voor-onbepaalde-tijd/

Bron: Horses.nl/Equi-Pages.de