FEI lijdt 2,5 miljoen CHF verlies in 2022, voorspelt nog geen beterschap

De FEI heeft over het jaar 2022 2,5 miljoen Zwitserse Frank (dik 2,5 miljoen euro) verlies geleden. Dat heeft de internationale paardensportbond op de FEI jaarvergadering in Mexico-Stad bekend gemaakt. In het eerste kwartaal van 2024 worden de uitgaven en inkomsten kritisch onder de loep genomen, want de FEI denkt niet dat direct betere tijden voor de deur staan.