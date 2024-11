FEI maakt artikel over Kim Emmen: ‘Imagine what the future holds’

De geweldige prestaties van Kim Emmen en Imagine op de Olympische Spelen in Parijs zijn bij de FEI niet onopgemerkt gebleven. De internationale paardensportbond publiceerde vandaag een artikel over Emmen. Samen met Karl Cook (Caracole de la Roque) en Daniel Coyle (Legacy) was Emmen met Imagine één van de drie combinaties die in de eerste drie parcoursen geen enkele fout maakten. Uiteindelijk werd Emmen 23ste in de finale.