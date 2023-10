FEI maakt landen Longines League of Nations bekend: Nederland zit er ook bij

Nederland is één van de tien landen die zich heeft gekwalificeerd om deel te nemen aan de Longines League of Nations, de vernieuwde versie van de FEI Nations Cup, die op 8 februari 2024 van start gaat in Abu Dhabi. Om te bepalen welke tien landen hier aan mogen deelnemen, is er aan de hand van de Longines Ranking een top tien van landen opgesteld. Nederland staat op de zevende plaats.