FEI neemt besluit over boycot Rusland en Wit-Rusland: deelname aan FEI-wedstrijden waarschijnlijk weer mogelijk

Kort na de Russische invasie in Oekraïne legde de FEI Rusland en Wit-Rusland verschillende sancties op. De belangrijkste: alle FEI-evenementen in die landen werden van de kalender gehaald en officials, ruiters en paarden uit die landen werden van FEI-wedstrijden geweerd. Hoewel de sancties, die internationale wedstrijden in Rusland en Wit-Rusland verbieden, van kracht blijven, heeft de FEI-Raad van Bestuur besloten de beschermende maatregelen op te heffen om toekomstige deelname van Russische en Wit-Russische atleten, paarden en officials aan FEI wedstrijden als neutrale atleten mogelijk te maken.

De FEI Raad van Bestuur besprak de beschermende maatregelen uitvoerig tijdens zijn vergadering op 18 november 2023 in Mexico-Stad. De oorspronkelijke beschermende maatregelen werden ingevoerd op aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), maar er werd nu door de Raad erkend dat de huidige maatregelen mogelijk niet langer een beschermende rol vervullen en daarom moeten worden heroverwogen.

Situatie vergeleken met andere sporten

De Raad werd op de hoogte gebracht van het laatste standpunt van het IOC, dat er bij internationale federaties op had aangedrongen te overwegen Russische en Wit-Russische atleten onder bepaalde voorwaarden opnieuw toe te laten tot internationale competities. Er werd opgemerkt dat sinds de beschermende maatregelen, die meer dan 18 maanden geleden waren ingevoerd, de situatie in andere sporten is veranderd en dat Russische en Belarussische individuele atleten geleidelijk hun deelname aan internationale sport hebben hervat als neutrale atleten naast Oekraïense atleten zonder noemenswaardige verstoring van de competities.

Goedkeuring FEI-bestuur

De voorwaarden en het tijdschema van de invoering van deze opheffing zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het FEI-bestuur tijdens een teleconferentie in december 2023. In de tussentijd blijven Russische en Wit-Russische atleten, paarden en officials niet in aanmerking komen om deel te nemen aan FEI-evenementen.

Bron: Horses.nl/ FEI