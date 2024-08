FEI organiseert bijeenkomst om ‘de uitdagingen in dressuur’ aan te pakken

De FEI zal op 1 oktober 2024 een belangrijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van nationale federaties en andere belanghebbenden (waaronder atleten, officials, organisatoren, trainers en veterinaire experts) organiseren om diepgaande discussies op gang te brengen over het aanpakken van de uitdagingen die momenteel van invloed zijn op de discipline dressuur. Met 'de uitdagingen' doelt de FEI op de paardenmishandeling schandalen waarbij de Britse Olympische gouden medaillewinnares Charlotte Dujardin, de Deense Olympiër Carina Cassøe Krüth en de Amerikaanse teamruiter Cesar Parra betrokken zijn.

“Hoewel de FEI de uitdagingen waarmee de discipline dressuur momenteel wordt geconfronteerd volledig erkent en heeft gewerkt aan het aanpakken van problemen die zich hebben voorgedaan, lag de primaire focus de afgelopen maanden op het organiseren van belangrijke evenementen, evenals een succesvolle Olympische en Paralympische Spelen in Parijs 2024, die veel aandacht en middelen hebben vereist”, legt FEI-voorzitter Ingmar De Vos uit.

Samenwerken

De bijeenkomst markeert het begin van een bredere strategie om een alomvattende langetermijnstrategie voor dressuur te ontwikkelen, om de duurzaamheid en groei van de discipline te waarborgen. “Ons doel is nu om nauw samen te werken met al onze stakeholders om de uitdagingen waar de discipline dressuur voor staat aan te pakken. Hoewel velen in onze gemeenschap de urgentie van de situatie erkennen, begrijpen anderen misschien nog niet volledig in welke kritieke situatie de paardensport zich momenteel bevindt.”

Welzijn is topprioriteit

“Hoewel de FEI zich inzet voor het zoeken naar collectieve oplossingen en het bevorderen van consensus waar mogelijk, blijven de veiligheid en het welzijn van onze paarden onze topprioriteit. Ons uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat dressuur een discipline is waar de sport wordt uitgevoerd op een manier die gericht is op het comfort van het paard”, vertelt De Vos. “Als bestuursorgaan is de FEI bereid om de nodige beslissingen te nemen om ervoor te zorgen dat we onze belofte nakomen om ‘een bewaker te zijn’ voor onze paardenpartners, en om de normen voor veiligheid en zorg in onze sport te verbeteren. We hebben de afgelopen maanden laten zien dat de FEI klaar staat om in te grijpen wanneer dat nodig is.”

‘Open geest’

De bijeenkomst biedt ook de gelegenheid om de gemeenschap op de hoogte te houden van huidige en toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven, waaronder het onderzoek naar de mondholte. “Naarmate de sport evolueert, moeten we ons aanpassen en effectieve oplossingen vinden voor de huidige uitdagingen. Ons succes hangt af van de bereidheid van de gemeenschap om deze kwesties met een open geest te benaderen en samen te werken aan een gemeenschappelijke basis.”

Be A Guardian

De FEI introduceerde in juli het ‘Be a Guardian-initiatief’, dat leden van de gemeenschap oproept om zich volledig in te zetten voor hun taken als ‘bewakers’ van FEI-paarden. Be a Guardian is de centrale boodschap die de gemeenschap verenigt rond het FEI-actieplan dat is ontwikkeld op basis van de aanbevelingen in het eindrapport van de onafhankelijke Equine Ethics and Wellbeing Commission.

Bron: Persbericht