FEI over huidige situatie Oekraïne: ‘Behoefte aan hulp blijft’

De UEF Charity Foundation, aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne opgericht door de FEI, EEF en UEF, heeft tot op heden al de nodige hulp aan Oekraïne kunnen bieden. Zo is er meer dan 375 ton aan voer en stalbedekking over de grens gebracht en is er meer dan 75.000 euro rechtstreeks aan de Charity Foundation gedoneerd. In een webinar, georganiseerd door de Europese nationale ruitersportfederaties en aangesloten leden, werd duidelijk gemaakt dat de behoefte aan hulp blijft.

De bijeenkomst omvatte een duidelijk overzicht van de huidige acties en prioriteiten in Oekraïne. Daarnaast vond er een interactieve discussie plaats om de meest efficiënte processen die nodig zijn om de hippische gemeenschap in Oekraïne te ondersteunen, vast te kunnen stellen. Hoewel er tot dusver al opmerkelijke resultaten zijn behaald, blijft de vraag naar hulp. In de komende maand hebben naar verwachting 2.000 paarden de hulp van de stichting nodig.

Logistiek knooppunt

In samenwerking met en financieel ondersteund door de FEI Solidarty Relief Fund, heeft de stichting een logistiek knooppunt in Granat (gelegen tussen Lviv en de Poolse grens) opgericht. Daar kan plaats worden geboden aan maximaal veertig paarden, die daar kunnen worden voorbereid op transport naar buurlanden in de Europese Unie. Ook particulieren kunnen hier aan meewerken.

Bron: Persbericht