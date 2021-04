FEI over Karlsson-uitspraak: ‘Dit is een zeer teleurstellend resultaat’

Eerder vandaag werd bekend dat de CAS (Court of Arbitration for Sports) Mathilde Karlsson in het gelijk stelde in haar hoger beroep tegen het besluit van het FEI Tribunaal. Daarmee is niet alleen de olympische klassering voor de amazone hersteld. Het heeft ook gevolgen voor de ranking nu Sri Lanka een individuele startplek heeft voor de Olympische Spelen Tokio.

De FEI is niet blij met de uitspraak in hoger beroep. “Dit is een zeer teleurstellend resultaat voor de FEI. Maar we respecteren de beslissing omdat we wisten dat er fouten zijn gemaakt en de CAS-beslissing daarop is gebaseerd”, aldus Sabrina Ibáñez, secretaris-generaal van de FEI.

Risico waard

“Toen we besloten om de resultaten van Villeneuve-Loubet te schrappen vonden we dat, vanuit het oogpunt van sportintegriteit, de juiste. Maar we wisten dat de mogelijkheid er was dat we deze zaak in hoger beroep zouden kunnen verliezen. Maar we waren het erover eens dat dit het risico waard was om te proberen”, aldus Ibáñez.

