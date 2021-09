FEI overweegt bloedregel te harmoniseren

De FEI overweegt om de bloedregel in alle disciplines gelijk te trekken. Op dit moment is het nog zo dat bloed op een paard nog niet automatisch tot uitsluiting leidt in bijvoorbeeld de springring, bij de eventing en bij het mennen. Terwijl dat in de dressuur wel het geval is. In de laatste bestuursvergadering van de FEI is er over het harmoniseren van de bloedregel gesproken.

Aanleiding om de bloedregel nog eens nader te bekijken waren natuurlijk de beelden van de bloedende Kilkenny die op de Olympische Spelen de wereld over gingen.

Discussie en mogelijke herziening

De FEI schrijft: “Het bestuur heeft de voorzitters van de technische commissies de opdracht gegeven om de bloedregel te bespreken en/of te herzien binnen de disciplinespecifieke reglement en veterinair reglement in overleg met de juridische afdeling van de FEI.”

Lang proces

Voor het zover is dat de bloedregels gelijk getrokken worden voor alle disciplines kan nog wel enige tijd verstrijken. De FEI, de nationale bonden en andere stakeholders hebben de kans om revisies in te dienen, alvorens er over de mogelijke reglementswijzigingen op het General Assembly op 17 november 2021 wordt gestemd.

Definitief geen hoedjes meer

In de bestuurvergadering werd ook nog gesproken over hoedjes in de dressuurring. Verschillende dressuurruiters, aangevoerd door Isabell Werth, hebben hevig gestreden om de dressuurhoed te behouden, maar de FEI blijft bij het standpunt. Geen hoedjes, en geen uitzondering. “Ook al is er nog wat oppositie.”

Lees hier het gehele verslag van de bestuursvergadering

Bron: FEI