FEI overweegt ingrijpende wijziging in dopingreglement

Als één combinatie uit een landenteam op Olympische- of Paralympische Spelen of Wereldruiterspelen positief wordt getest op doping, moet het hele team daarvoor boeten met diskwalificatie. Dat is één van de voorstellen die is gedaan op de (online) vergadering van het FEI Sports Forum. Het voorstel kan leiden tot ingrijpende wijzigingen in het dopingreglement.