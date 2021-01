FEI publiceert artikel over Hollandse hippische helden

''Nederlanders houden van hun hippische helden… en de rest van de wereld ook!'', dit schrijft de FEI in een artikel over Hollandse hippische helden. De hippische sport in Nederland is enorm populair, het is dan ook niet gek dat enkele van de grootste namen afkomstig zijn uit ons kleine landje.

Meerdere Nederlandse spring- en dressuurruiters hebben grootse titels behaald, maar ook in de mensport zijn belangrijke overwinningen naar Nederland gegaan. Zo hebben Ijsbrand Chardon, Koos De Ronde en Bram Chardon bijvoorbeeld allemaal de FEI Driving World Cup gewonnen.

Jumping Amsterdam

Deze week zou normaal Jumping Amsterdam plaats vinden. Het internationale paardensport evenement in Nederland, waar alle topruiters tegen elkaar strijden. Helaas gaat dat dit jaar wegens Corona niet door.

Topruiters

De FEI noemt in het artikel meerdere “koningen en koninginnen van de sport” zoals Jeroen Dubbeldam en Anky van Grunsven. Ook Totilas en Edward Gal zijn in dit stuk natuurlijk niet te missen.

Een echte inspiratie

Nicole den Dulk die in 2016 teamgoud won op de paralympische spelen in Rio is een echte inspiratie voor ruiters in Nederland en daar buiten. Den Dulk die in 2008 vanaf haar middel verlamd raakte hoopt dit jaar in Tokyo Nederland weer te mogen vertegenwoordigen.

‘Rising star’

De 25-jarige Kevin Jochems die tijdens Jumping Amsterdam werd uitgeroepen tot KNHS Talent van het Jaar 2018 timmert aan de weg in de internationale springsport.

Britt Dekker

Naast verschillende topruiters ontbreekt zelfs de mediapersoonlijkheid Britt Dekker niet in dit verhaal. ”Haar 320.000 Instagram-volgers zijn dol op haar paarden, waaronder George, de prachtige witte Spaanse hengst.”

