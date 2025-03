FEI publiceert protocol voor tool om strakheid neusriemen te controleren

Vanaf 1 mei 2025 gaat de FEI de strakheid van de neusriem controleren met een speciaal hiervoor ontwikkelde tool. Inmiddels heeft de FEI een protocol voor de nieuwe tool gepubliceerd.

In de introductie van het protocol valt te lezen: “De strakheid van de neusriem zal op alle FEI evenementen door FEI Stewards worden gecontroleerd met het FEI-meetinstrument. In het geval niet alle paarden worden gecontroleerd, worden paarden willekeurig of gericht gekozen. De neusriem moet zo zijn bevestigd, dat het FEI-meetinstrument onder de neusriem, over het neusbeen, wordt geplaatst en van boven naar beneden kan worden doorgetrokken. Deze regel geldt voor alle typen neusriemen en voor zowel de hoge- als lage neusriem.”

Controle vóór de proef

Naast een beschrijving van hoe FEI Stewards de test uitvoeren, valt in het protocol ook te lezen op welke momenten paarden gecontroleerd kunnen worden. Als een FEI Steward bij een controle voor aanvang van de proef of het losrijden constateert dat de neusriem te strak zit, wordt de ruiter of groom gevraagd de neusriem losser te maken. In dat geval moet het paard voor aanvang van de proef opnieuw ter controle worden aangeboden. Kan de test dan goed uitgevoerd worden, mag er gestart worden. Zit de neusriem alsnog te strak, wordt er verzocht om de neusriem losser te maken. Wordt dit geweigerd, mag er niet gestart worden en kunnen er sancties volgen.

Controle na de proef

Wordt er bij een controle ná de proef geconstateerd dat de neusriem te strak zit, dan volgt er diskwalificatie en ontvangt de ruiter of amazone een gele kaart. Het heeft de voorkeur de controle zo snel mogelijk na het verlaten van de baan uit te voeren. In het geval van de cross country in de eventing moet de controle met het FEI-meetinstrument het zo snel mogelijk koelen van de paarden niet in de weg staan.

Lees hier het hele protocol.

Bron: Horses.nl/FEI