FEI reageert op kritiek op filmverbod: ‘Geen poging tot censuur’

De FEI kreeg gisteren en vandaag een storm aan kritiek over zich heen na de aankondiging van een filmverbod op FEI-evenementen. In een reactie op deze publieke protesten meldt de FEI aan het Engelse blad Horse & Hound dat het beleid over filmen op bepaalde wedstrijden bedoeld is om uitzendovereenkomsten te beschermen - en "op geen enkele manier een poging is om te censureren of transparantie te verbieden".

In de reactie verduidelijkt de FEI welke evenementen zij bedoelt. “FEI-evenementen omvatten wereld- en Europese kampioenschappen, wereldbekers, landenwedstrijden en de Longines League of Nations. Volgens H&H zijn de richtlijnen van toepassing op ‘niet-rechthebbenden’ zoals ruiters, ondersteunend personeel zoals grooms, eigenaren, nationale federaties, officials en geaccrediteerde media.

FEI-beelden van ruiters

In de richtlijnen staat dat ruiters wel beelden van hun eigen rondes, die uitsluitend zijn verstrekt door de FEI, mogen delen op hun eigen sociale media. Stilstaande beelden mogen zonder beperkingen worden gepost. Het is ook verboden om beelden te filmen en te verkopen of om beelden “op een andere manier commercieel te exploiteren”.

Uitzendrechten

“Voor evenementen zoals de Wereldbeker, Nations Cup, enz. worden uitzendovereenkomsten gesloten tussen de FEI en externe omroepen,” aldus de woordvoerder van de FEI tegenover H&H. “Dan worden de rechten om bewegende beelden te filmen en uit te zenden verkocht aan omroeporganisaties, zodat zij exclusieve rechten hebben op de beelden en op het uitzenden van de wedstrijden. Daarom moet de FEI de toegang tot beeldmateriaal van het wedstrijdveld beperken tot RHB’s (rights holding broadcasters); dit is om ervoor te zorgen dat de mediarechtencontracten van de FEI met deze RHB’s worden nageleefd.”

Handhaving is lastig

De FEI-woordvoerder gaf toe dat handhaving van de film-richtlijnen moeilijk is, omdat iedereen kan filmen met smartphones en de beelden kan uploaden naar kanalen zonder dat iemand het weet. De FEI zal sociale mediaplatforms verzoeken om content te verwijderen die inbreuk maakt op het auteursrecht en kan organisatoren van shows verzoeken om de accreditatie van een organisatie of persoon voor het evenement of toekomstige evenementen in te trekken.

Rechten moeten worden gerespecteerd

De woordvoerder zei dat de FEI wil “benadrukken dat deze richtlijnen op geen enkele manier een poging zijn om iemand te censureren of transparantie tijdens evenementen te verbieden. Ze zijn er om ervoor te zorgen dat de rechten van RHB’s volledig worden gerespecteerd”, aldus de woordvoerder van de FEI.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl