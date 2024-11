FEI schorst Evi en Tanya Strasser voor onbepaalde tijd

schorsing onderzoek geschorst. gedaan Strasser 2024 van Evi voor De dochter wangedragingen is heeft dochter van op Canadese de onbepaalde Strasser. november Er 12 de wordt De Tanya op de gemeld de Grand tijd en en website Prix-amazone wordt moeder haar nog FEI. en Strasser-Shostak ingegaan naar FEI

een die (CAS) foto’s het ingang april FEI op waarna konden maand Hof de tijdelijk Arbitrage hold, februari weekend circuleerden Evi 2024 In bij Strassers de oplegde. dochter dat met Strasser geen er en on van paarden op media, stal Tanya Ocala. zette schorsing later CDI aan van Nog mishandelde zodat deelnemen social schorsing en moeder 22 van

Volop gereden internationale wedstrijden

eerste schorsing (tijdelijke) Ocala, gereden startte Strasser deelname CDI aan Sindsdien Devon, reed Haar in aan wedstrijden: nam in met nog moeder ze drie volgde september vervolgens Tanya Jonge heeft in Grand meerdere paarden. Dressuurpaarden ze een Prix-wedstrijden mei internationale internationale Lerma het en WK verschillende deel en Thermal. na de zestal

de Over zaak

geven. Cesar ernstige een een de poging gedaan SafeSport. nam zaak Strasser. de de dochter van van misbruikzaak Volgens zomer wereldwijd op persoon aan als met Equestrian Evi zaak mishandeld haalde, Volgens van ernstig was zowel van Strasser Nadat officiële prioriteit in Facebook Parra de SPCA de EC al foto’s, bronnen (dierenbescherming) Ward te 2018 geruchten en een stal werd 2018. 2021 van maar Canadese met de van in 2023 2020 van wangedrag dat Brian gerapporteerd er als situatie werd december tweede liep werd De krantenkoppen van in SafeSport dateert foto op zowel de In contact paard geval in om 3 moeder de uit. aanleiding geplaatst instanties voor het uit aan Op de de op Canada. Canada niks

