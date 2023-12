FEI staat deelname Russische en Belarussische ruiters toe onder strenge voorwaarden

De FEI heeft in navolging van besluiten van het IOC ten aanzien van atleten uit Rusland en Belarus (Wit-Rusland) besloten dat Russische en Belarussische ruiters onder strikte voorwaarden en onder neutrale vlag weer kunnen deelnemen aan hippische evenementen.

De criteria omvatten onder meer de afwezigheid van actieve steun voor de oorlog in Oekraïne, geen contract met het Russische of Wit-Russische leger of met een ander nationaal veiligheidsagentschap.

Social media

De richtlijnen voor deelname specificeren ook dat elke vorm van verbale, non-verbale of schriftelijke expressie, expliciet of impliciet, op enig moment sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, en dan met name publieke verklaringen, inclusief die op sociale media, deelname aan pro-oorlog demonstraties of evenementen, en het dragen van enig symbool ter ondersteuning van de oorlog in Oekraïne, bijvoorbeeld het “Z” symbool, worden beschouwd als daden van actieve steun voor de oorlog in Oekraïne. Ruiters en amazones zullen in een dergelijk geval van deelname aan FEI evenementen worden uitgesloten.

Procedure

Om de status van neutrale individuele atleet, neutraal individueel ondersteunend personeel en neutrale individuele official te verkrijgen, moeten de betreffende personen een aanvraag indienen bij de FEI. Als de neutrale status eenmaal is toegekend, mogen de ruiters en het ondersteunend personeel alleen deelnemen aan individuele wedstrijden en niet aan FEI-teamwedstrijden.

Geen vlaggen of volksliederen

Neutrale individuele atleten, ondersteunend personeel en officials mogen niet deelnemen aan wedstrijden of aanwezig zijn als vertegenwoordigers van hun land, hun nationale federatie of nationaal Olympisch comité. Vlaggen, emblemen en herkenningstekens mogen op geen enkel FEI evenement worden getoond. De nationale volksliederen van Rusland en Wit-Rusland zullen op geen enkel moment worden gespeeld of gezongen tijdens FEI wedstrijden.

Geen OS in Parijs

Doordat Russische en Belarussische ruiters al langere tijd niet aan wedstrijden deelnemen, hebben ze geen wereldranglijstpunten kunnen verdienen voor Olympische kwalificatie. Feitelijk betekent dit dat er geen Russische of Belarussische ruiters of amazones op de Olympische Spelen van Parijs aan de start zuillen verschijnen. Ditzelfde geldt voor de paralympische deelnemers.

Bron: FEI/Horses.nl