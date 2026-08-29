FEI Tribunaal legt Heath Ryan 18 maanden schorsing op

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Schorsing eind eindigt 2026

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Boete kosten en

3.000 Ryan de boete in CHF van en de CHF een 3.000 tot kosten van FEI. wordt betaling van veroordeeld juridische van tevens een bijdrage

hier Lees volledige de uitspraak

https://www.horses.nl/welzijn/mishandeling/fei-start-onderzoek-naar-heath-ryan/

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-overig/australische-olympiaderuiter-slaat-paard-veelvuldig-met-zweep-komt-met-uitgebreide-verklaring/

Horses.nl / FEI Bron: