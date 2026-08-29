FEI Tribunaal legt Heath Ryan 18 maanden schorsing op

Ellen Liem
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FEI Tribunaal legt Heath Ryan 18 maanden schorsing op featured image
Heath Ryan. Foto: Charles Mann / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In juni 2025 doken videobeelden op van de internationale dressuur- en eventingruiter Heath Ryan. Het ging om een video uit 2022 waarop te zien is dat de olympische ruiter een paard meer dan veertig keer achtereenvolgend met een zweep slaat. De FEI startte een onderzoek en Ryan werd voorlopig geschort. Nu het het FEI-tribunaal uitspraak gedaan: een schorsing van 18 maanden.

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