FEI verbiedt bepaalde achterkappen en gekartelde rolsporen vanaf 2021

De FEI heeft de reglementen voor 2021 gepubliceerd. Eerder meldde Horses.nl al dat het scheren van de tastharen verboden wordt en er komen nog meer verboden: in de springring is alleen bepaalde achterbeenbescherming toegestaan en gekartelde rolsporen mogen ook niet meer.

De grootste verandering voor het springen is het aangepaste regelement voor het gebruik van beenbescherming voor de achterbenen, dat in gaat vanaf 1 januari. Alleen de beschermers die voldoen aan de specificaties zoals vermeld in het document FEI Jumping rules zijn nog toegestaan. Ook het gebruik van ‘vet wrap’ of ander bandage materiaal om de achterbenen is niet meer toegestaan.

Sporen

Ook over het gebruik van sporen zijn aangepaste regels opgesteld. Gekartelde rolsporen zijn op internationale wedstrijden verboden. Wel toegestaan zijn de gladde rolsporen.

Veterinair

In het veterinaire regelement heeft de FEI een tweetal regels toegevoegd. Naast het verbod op trimmen en verwijderen van tastharen (vanaf 1 juli 2021), mag er tijdens de dopingtest, zonder goedkeuring van de veterinaire afdeling van de FEI, niet gefilmd of gefotografeerd worden.

Spring regelement 2021

Veterinair regelement 2021

Anti doping regelement 2021

Bron: Horses.nl/WoSJ

