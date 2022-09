FEI verdedigt ‘zwangerschapsverlof-regel’: Von Bredowl kende voorwaarden van bevriezen rankingpunten

Jessica von Bredow-Werndl plaatste gister een statement op haar social media waarin ze duidelijk liet weten het niet eens te zijn met de FEI-regels omtrent zwangerschapsverlof. Jessica koos ervoor haar rankingpunten in april te bevriezen. Als een ruiter hier zelf voor kiest zijn de zes maanden pauze verplicht. Het bericht van Jessica zorgde voor veel commotie en dat is ook bij de FEI niet onopgemerkt gebleven. De FEI bracht naar aanleiding van Jessica’s bericht een reactie naar buiten waarin duidelijk staat dat het eerder terug keren in de ring niet eerlijk is voor de andere ruiters. Dit zou namelijk teveel invloed hebben op de ranglijst waardoor er oneerlijke sport ontstaat.

De FEI laat weten volledig te begrijpen dat Jessica graag zo snel mogelijk weer wil starten. Wel maakt de organisatie duidelijk dat von Bredow-Werndl er zélf voor heeft gekozen in april haar punten te bevriezen en daarmee in te stemmen met Article 2.2 of the FEI Dressage World Ranking List Rules. Destijds heeft de FEI de Duitse bond geïnformeerd dat Jessica vanaf dat punt zes maanden lang niet zou mogen starten.

De FEI laat verder weten de omstreden regel te evalueren voor de toekomst. Daarvoor gaat de organisatie in gesprek met de IJRC, IDCR en verschillende betrokkenen. Von Bredow-Werndl wilde aan start komen op het CDI Ludwigsburg dat plaats vindt van 22 tot 25 september. Opvallend is wel dat Jessica volgens de regel in oktober weer zou mogen starten en er dan geen probleem zou zijn geweest.

Bron: FEI