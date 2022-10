FEI verlengt sancties tegen Rusland en Belarus

Kort na de Russische invasie in Oekraïne legde de FEI Rusland en Belarus verschillende sancties op. De belangrijkste: alle FEI-evenementen in die landen werden van de kalender gehaald en officials, ruiters en paarden uit die landen werden van FEI-wedstrijden geweerd. Die sancties worden nu verlengd en gelden ook nog in 2023, zo heeft het FEI-bestuur deze week besloten.

Naast het verwijderen van alle evenementen uit Rusland en Belarus en het weren van Russen en Belarussen van FEI evenementen, besloot de FEI begin 2022 alle FEI-solidariteits- en ontwikkelingsactiviteiten te bevriezen en de FEI-cursussen voor functionarissen te annuleren of te verplaatsen. Ook die sanctie wordt verlengd.

Omzeild

Een deel van de sancties werd in het afgelopen seizoen overigens omzeild. Meerdere paarden in Russisch eigendom werden overgeschreven naar een niet-Russische eigenaar om zo toch nog op FEI-evenementen te kunnen lopen. Tegen het omzeilen van de sancties is de FEI niet opgetreden.

Bron: FEI