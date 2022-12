FEI versoepelt regels zwangerschapsverlof

De FEI heeft de regels rondom het veelbesproken 'zwangerschapsverlof' versoepeld. Amazones die bij de FEI een zwangerschapsverlof aanvragen, kunnen hun punten op de wereldranglijst laten bevriezen. Volgens de FEI-reglementen mogen zij in die periode geen wedstrijden rijden voor een periode van minimaal zes en maximaal twaalf maanden. Nu heeft de FEI dat versoepeld naar een periode van minimaal drie en maximaal twaalf maanden.

De regel kwam in de zomer van dit jaar in opspraak toen de Duitse springamazone Janne-Friederike Meyer-Zimmermann haar punten voorafgaande aan haar babypauze had laten bevriezen en de helft van haar rankingpunten verloor omdat ze de babypauze verkortte. “Vrouwen krijgen nu eenmaal de baby’s”, zei Meyer-Zimmermann daarop. Daarom startte ze het initiatief EqualEquest, waarbij onder andere dressuuramazone Jessica von Bredow-Werndl (die dit jaar een baby verwacht), collega-springamazone Meredith Michaels-Beerbaum en para-amazone Gianna Regenbrecht zich bij aansloten.

Niet eens

Von Bredow-Werndl liep na de geboorte van haar dochtertje tegen een soortgelijke situatie aan. Zij kreeg van de FEI geen toestemming op de ring binnen te rijden. De multikampioene had ervoor gekozen om haar punten te laten bevriezen, maar wilde binnen de verplichte pauze van zes maanden weer starten. “Ik heb overlegd met de FN en we delen het standpunt van de FEI niet. Onze interpretatie van de regel is dat wanneer vrouwelijke atleten zwangerschapsverlof aanvragen, de FEI minimaal zes maanden moet toestaan. Maar het is geen regel dat een atleet zes maanden pauze MOET nemen. De vrouwelijke atleten zouden dus eerder hun zwangerschapsverlof moeten kunnen afronden.”

Aangepast

Inmiddels heeft de FEI daar dus wijzigingen in doorgevoerd. Het staat amazones nog altijd vrij om geen verlof aan te vragen, dan hoeven ze zich niet aan een bepaalde pauze te houden, maar dan kunnen ze wel hun rankingpunten verliezen. Kiezen ze ervoor om het verlof wel aan te vragen, dan moeten ze een pauze van minimaal zes maanden houden. Bij ziekte blijft de periode van minimaal zes en maximaal twaalf maanden staan.

Bron: Horses.nl/St. Georg